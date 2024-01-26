«Вся планета вздохнет с облегчением»: политолог предрек гражданскую войну в США на фоне мятежа в Техасе

Восстание в Техасе может переломить ситуацию в мире. Об этом рассказал политолог Дмитрий Раевский.

По его словам, там уже сейчас федеральные силовики вступили в противостояние с местными коллегами.

«Республиканские губернаторы, коих половина (от 25 из 51 штата), выступили против федерального центра не просто на словах, но и отправили части своей национальной гвардии в Техас на помощь восставшим», — уточнил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, во Флориде и в Техасе сильные сепаратистские настроения.

«Это очень богатые регионы. Если посмотреть на структуру ВВП США, то в основном все богатство добывается в Техасе и Флориде: от 35 до 40% по разным оценкам. И если они вдруг отсоединятся и создадут Соединенные штаты Техаса и Флориды, будут жить еще богаче, потому что федеральный центр фактически их грабит. Страна столкнется со сложностями, особенно на фоне растущего госдолга и дефицитного бюджета», — пояснил он.

Эксперт добавил, что жителям Техаса и Флориды не нравится политика США на Украине и в Палестине.

«На юге США живут добрые и простые люди. И то, что их обвиняют в преступлениях, которые совершает их страна, им совершенно не нравится. Поэтому наступает интересный момент, когда верхушка не может что-то изменить, а низы по-старому жить уже не хотят. Это революционная ситуация. У этого конфликта очень глубокие корни, и просто так он не уйдет. Скорее всего, гражданская война будет — вопрос времени», — добавил собеседник.

России же этот конфликт только на руку, ведь американцы создают нам сложности финансированием Украины, Китаю — финансированием Тайваня, а Ирану — нападением на Йемен.

«Россия и союзники только выиграют от гражданской войны в США. Власти там переключатся на внутренние проблемы, отложив внешние интересы. Немаловажный момент — падение доллара. Как только начнется гражданская война, все будут его продавать, валюта рухнет, а это повлечет падение гегемона», — уверен эксперт.

Новым же гегемоном, по мнению собеседника, будет союз России, Китая и Ирана.

«Союзная валюта БРИКС станет главной валютой мира, и вся наша планета вздохнет с облегчением. Главный разжигатель войн уйдет, а все остальные будут строить прекрасное будущее. Это идеальный сценарий», — подытожил Раевский.

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