Вслед за Ормузским: эксперт раскрыл, какой пролив может заблокировать Иран

Ситуация на Ближнем Востоке напоминает тлеющий костер, который в любой момент может разгореться с новой силой, и теперь под угрозой не только Ормузский пролив. Иранские военные уже намекнули через катарский телеканал: если США ошибутся, аналогичный кризис может вспыхнуть и в другом проливе. О каком именно маршруте идет речь и кто станет главным действующим лицом, Pravda.Ru объяснил политолог Олег Барабанов.

По словам эксперта, Тегеран вряд ли будет действовать напрямую — для этого есть проверенные союзники. Главные кандидаты на роль «спускового крючка» — йеменские хуситы, которые контролируют стратегическое побережье Красного моря. Пока они сохраняют нейтралитет в текущей перепалке, но их сдержанность может оказаться временной. Если хуситы решат вступить в игру, судоходство через Красное море окажется под ударом, и тогда мировая торговля получит еще одну пробку.

Барабанов называет хаос в проливах асимметричным оружием Ирана — дешевым, но эффективным. Спровоцировать эскалацию могут и сами американцы, например, ударами по иранским силам. Но ключевой фактор — сумеет ли Тегеран убедить хуситов, что перекрыть Красное море сейчас логично и выгодно. Если да, мир получит второй фронт морской блокады.

По его мнению, если два главных нефтяных коридора — Ормузский и Красноморский — окажутся перекрыты или нестабильны, цены на энергоносители взлетят до небес, а логистические цепочки окончательно запутаются. Пока же все висит на волоске, и решение хуситов может стать той самой ошибкой, которая переведет кризис в совсем другую плоскость.

Ранее сообщалось, что Иран применил подводные дроны и мины против США.