Встреча Бербок с эмиром Катара чуть не сорвалась из-за необдуманных слов немецкого министра

Глава министерства иностранных дел ФРГ во время выступления на телеканале обвинила Тамима бен Хамад Аль Тани в спонсировании терроризма.

У издания Spiegel вышла статья, автор которой утверждает, что встреча Аннылены Бербок с катарским эмиром находилась под реальной угрозой срыва. Всему виной несдержанность немки, которая заранее на телевидении озвучила повестку этой встречи. Она якобы собиралась потребовать от эмира отказаться от спонсирования терроризма. После подобных высказываний Катар мог бы отменить встречу, и был бы в своем праве. Но эмир сумел сдержать эмоции, и встреча состоялась.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», - сообщил про ход встречи Кристоф Шульт, автор статьи.

Анналена Бербок частенько становится жертвой собственного языка. Она периодически произносит опрометчивые речи, за которые ей потом даже приходится приносить извинения. Ее не раз уже призывали уйти в отставку за подобные поступки, чтобы не компрометировать правительство.