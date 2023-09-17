Встреча Зеленского и главы МИД РФ Лаврова на заседании Совбеза ООН под угрозой срыва

Заменить президента Украины Владимира Зеленского на заседании СБ Организации объединенных наций может украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник в ООН.

Сообщается также, что к настоящему времени присутствие Зеленского на заседании Совбеза ООН не подтверждено украинской стороной. Поэтому его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который будет представлять Россию, рискует сорваться.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров будет присутствовать на заседании СБ ООН по ситуации с украиснким кризисом. Там же планировал появиться украинский президент Владимир Зеленский, который отправляется в середине будущей недели в заокеанское турне в США.

«Участие Зеленского пока не подтверждено. Формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций. Как правило, заседания Совета Безопасности высокого уровня на полях Генеральной Ассамблеи ООН проходят на уровне министров иностранных дел», — цитируют слова источника ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказавшимся от украинского зерна странам «цивилизованным ответом».