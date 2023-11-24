Вступление Молдавии и Грузии в Евросоюз назвали крайне маловероятным

Каждая из этих стран имеет территориальные конфликты. Правила же ЕС говорят, что у тех, кто вступает в данное политическое объединение, не должно быть никаких споров насчет своих регионов.

Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ, оценил в своем интервью возможность скорого вхождения в ЕС Грузии и Молдавии. Эксперт напомнил, что Кишинев не контролирует Приднестровье, а у грузин сразу два проблемных региона: Южная Осетия и Абхазия.

«Такая опция чисто теоретически существует, но главное правило - в ЕС принимают страны, у которых нет территориальных претензий, нет территориальных конфликтов», - высказался Топорнин по этому поводу.

Его слова привели РИА Новости. Путь в Европу мог бы оказаться свободным, если бы претенденты на членство отказались от претензий на спорные территории. Это выглядит крайне маловероятным. Более логичным выглядит создание конфедерации, в которую предложат войти сепаратистам. Тем более, что процесс принятия в ЕС затянется на десятилетия, за это время можно предпринять много политических и дипломатических шагов.