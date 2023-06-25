Вступление Украины в Евросоюз станет потрясением для бюджета Брюсселя

Брюссель без реформы финансовой системы в существующем виде не готов принять Киев в свои ряды даже с учетом ее аграрного потенциала и численности населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона.