Вступление Украины в Евросоюз станет потрясением для бюджета Брюсселя
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Брюссель без реформы финансовой системы в существующем виде не готов принять Киев в свои ряды даже с учетом ее аграрного потенциала и численности населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона.
Он подчеркнул, что такой ход может стать серьезным потрясением для бюджета Евросоюза.
По его словам, ранее была принята заявка от Киева как кандидата на вступление, переговоры по этому поводу наступят не раньше осени.