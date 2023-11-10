Вступление в ЕС – это подарок Киеву за переговоры с Россией

Рекомендация ЕК о начале переговоров с Киевом о членстве в ЕС является попыткой убедить украинского президента Владимира Зеленского признать бесполезность попыток вернуть территории и согласиться на переговоры с российской стороной. Соответствующее заявление сделал заведующий кафедрой российских исследования Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, его слова передает издание РИА Новости .

Эксперт признался, что сомневается в реалистичности вступления Украины в Евросоюз. Он напомнил, что на Западе и в Европе уже давно ведутся обсуждения, чем Украина должна пожертвовать ради мирного исхода в конфликте с РФ. Ученый считает, что это является отражением общего настроения в европейском регионе.

Он напомнил, что Запад считает, что конфликт в тупике, и начал тревожиться о своей возможности поддерживать Украину в дальнейшем. Эксперт напомнил, что большинство кандидатов в американские президенты уже заявили о том, что не будут поддерживать Киев. Чже Сун Хун считает, что членством в ЕС, Запад пытается обеспечить безопасность Украины, не впуская ее в НАТО. Эксперт выразил мнение, что западные страны пытаются определиться с условиями, которые устроили бы обе стороны перед переговорами.

Он напомнил, что РФ дала четко понять Украине, что территории к ней не вернутся. Киев же, в свою очередь, их не признает. Вторым условием, как считает ученый, будет невступление Украины в НАТО.