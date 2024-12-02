Украинская армия во чтобы то ни стало пытается удержать Торецк: в город активно перебрасывают резервы и новые части. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Украинские боевики используют БПЛА, как FPV, так и сбросовые.

Также, отметил Пушилин, ВСУ предпринимает попытки атаковать объекты инфраструктуры.

По словам Пушилина, российские бойцы достигли определенных успехов на покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В Часовом Яре украинцы засели на огнеупорном комбинате. Оттуда их пытаются выбить ВС РФ.

Ранее сообщалось о том, что российские военные продолжают активные действия в городе Курахово ДНР, где они рассекают оборону украинских сил.