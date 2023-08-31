ВСУ атаковала два белгородских села дронами-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два села за сутки были атакованы ВСУ с помощью дронов-камикадзе.

Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. Также, по словам Гладкова, система ПВО сработала в Шебекинском округе.

«В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 5 минометных снарядов, по окраине хутора Байрак – 9 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино – 20. Пострадавших нет», – написал Гладков.

Также, по словам губернатора Белгородской области, дрон-камикадзе ВСУ частично повредил недействующий объект инфраструктуры на территории Безыменского сельского поселения. Жертв нет.

Также, уточнил Гладков, ВСУ выпустили по Щетиновке 9 артиллерийских снарядов. Окраину хутора Старый украинские военные обстреляли 8 раз из миномета. Поселок находится в Волоконовском районе.

Также ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. В результате – от осколков снарядов были повреждены ЛЭП. Под удар попали хутор Панков, село Шамино, поселок Ленинский. Глава региона добавил, что над поселком Маслова Пристань работала система ПВО.

С начала специальной военной операции России на Украине ВСУ обстреливают приграничные территории. Чаще всего под удар попадает Белгородская область, а также Брянская и Курская области. Украинские военные используют артиллерию, минометы и беспилотники.

30 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитой украинской ракете над полуостровом. Ее уничтожила система ПВО в восточной части региона.