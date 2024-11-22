Украинский самолет нанес авиаудар по жилому девятиэтажному дому в городе Селидово в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на местного жителя.

Свидетель инцидента рассказал, что атака была произведена со стороны Красноармейска (украинское название — Покровск). При этом самолет не скрывался и не подвергался преследованию. В результате удара дом полностью выгорел. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Министерство обороны РФ подтвердило освобождение российскими войсками. Город имеет стратегическое значение, поскольку являлся одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ.

Селидово образовывало агломерацию с населением более 40 тыс., но в самом городе проживало более 24 тыс. граждан.

Ранее РИА Новости также сообщило, что наемники ВСУ из Франции расстреливали жителей Селидово. По словам очевидца, солдаты ВСУ во время отхода из города врывались в дома людей и убивали их.