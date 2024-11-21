Французские наемники, по данным очевидца, участвовали в расстрелах мирных жителей в городе Селидово перед отступлением украинских подразделений. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Очевидец рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины в ходе отхода врывались в жилые дома и квартиры, где убивали оставшихся жителей. Один из горожан смог избежать гибели, забаррикадировав дверь, которую нападавшие не смогли взломать и ворваться в дом.

Мужчина сообщил, что слышал французскую речь, сопровождаемую радиопереговорами на украинском языке. По его словам, наемники получали инструкции по рации. Захватчикам якобы поступила команда о том, что все задачи выполнены, времени мало, поэтому голос призвал их следовать дальше.

Ранее стало известно о том, что российские бойцы подняли флаг над Селидово.

Освобождение города, расположенного в Донецкой Народной Республике, было подтверждено Министерством обороны 29 октября. Группировка войск «Центр» почти полностью окружила город, после чего закрепилась на его южных и восточных окраинах. Украинские подразделения были вытеснены в центральные районы, где продолжались ожесточенные уличные бои.