ВСУ нанесли удар артиллерией по жилым домам в поселке Днепряны, расположенном в Херсонской области на левому берегу Днепра. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в среду, 15 ноября.

После атаки украинских военных в жилых домах были повреждены стены и крыши. Кроме того, из-за обстрела были выбиты окна и разбиты ограждения, а также повреждены автомобили мирных граждан.

ВСУ регулярно обстреливают мирные объекты населенных пунктов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области.

8 ноября сообщалось, что ВСУ выпустили по больнице в Донецке минимум две ракеты. Снаряды упали на территории медицинского учреждения. Пострадавших не было.

13 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны Украины. Из-за этого частный дом получил повреждения.

МИД РФ ранее направлял странам, поддерживающим киевский режим, ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой на Украине боеприпасов и оружия, однако никакой реакции не последовало.