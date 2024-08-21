Силы ПВО за ночь уничтожили 10 беспилотников, летевших на Москву

За ночь общее число сбитых над Москвой дронов достигло десяти. Благодаря эшелонированной защите столицы силами ПВО Минобороны России удалось успешно отразить вражескую атаку.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это одна из самых масштабных атак на столицу за все время.

Всего за ночь над пятью регионами России было уничтожено 45 БПЛА самолетного типа. При этом над Подмосковьем уничтожено 11 дронов, 23 — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три — над Калужской, два — над Курской.

Ранее сообщалось, что над Тульской областью были сбиты два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.