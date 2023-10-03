Военный из российской Южной группировки войск с позывным Кортес рассказал, что бойцы украинских ВС ликвидируют собственных диверсантов целыми группами при помощи артиллерии. Он уточнил, что таким образом они добивают бойцов, пораженных российскими военными. Слова военного передает издание РИА Новости .

По словам Кортеса, украинские ВС наносят удары по своим сослуживцам «независимо ни от чего». Он объяснил, что после того, как предполагается, что диверсия была повержена ВС РФ, украинские войска дополнительно бьют по ним артиллерией.

Он рассказал о нескольких случаях, когда ВС РФ устраивали засады украинским солдатам, вследствие чего вторые несли потери. Кортес сообщил, что после этого, украинское командование приказывало добивать диверсантов, вместо того, чтобы эвакуировать их.

Солдат выдвинул теорию, что этим занимаются расчеты, в которых служат польские наемники.