ВСУ готовят наступление в октябре ради западной помощи

Киев готовит план нового наступления украинских ВС в октябре для того, чтобы продлить срок помощи от стран Запада. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Роман Насонов, его слова передает издание URA.RU .

Насонов напомнил, что инженерное оборудование местности у ВС РФ так и остается высококлассным, в то время, как близится сезон холодов. В Днепре пропадает зелень, поэтому время для наступления очень неудачное, заявил эксперт.

Тем не менее, украинскому правительству придется делать так, как хочет Запад. Поэтому, украинские ВС пойдут в бой, когда им скажут, подчеркнул Насонов.

По словам эксперта, сделано это в попытке продлить экономическую поддержку, но успеха в боях украинцам ждать не приходится.