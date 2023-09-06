ВСУ «идут в атаку» с оружием для пейнтбола

Украинское информагентство УНИАН решило сопроводить публикацию об успехах украинских ВС в контрнаступлении фотографией группы бойцов с пейнтбольным оружием в руках. Соответствующий пост информационное агентство опубликовало в своих социальных сетях .

Агентство опубликовало пост о том, что украинские ВС «расширяют брешь во вражеской прорванной оборонной линии», и прикрепило к нему фотографию, на которой изображена группа бойцов рядом с танком, вооруженная оружием для пейнтбола. При рассмотрении кадра, можно легко заметить, что группа людей держит в руках не боевое вооружение, а пейнтбольные маркеры.

Недавно врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о том, что слова западной пропаганды о прорыве линии обороны украинскими ВС являются ложью.