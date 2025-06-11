ВСУ исчерпали почти все запасы новых дронов «Лютый» после масштабных атак по России

По информации телеграм-канала, за последние несколько дней Киев использовал в своих операциях ударные БПЛА «Чаклун-В», которые несут до 20 кг боевой нагрузки — это в три раза меньше, чем может нести «Лютый».

По полученным данным, в нескольких регионах РФ были найдены обломки беспилотников ВСУ с невзорвавшейся боевой частью. Изучение принадлежности обломков беспилотника позволило экспертам сделать вывод о том, что они принадлежат именно «Чаклунам». Подобные обломки были обнаружены в Саратовской области и Республике Татарстан.

Украинские военные называют беспилотники «Лютый» своей разработкой, однако, отмечают военные эксперты, по сути, этот дрон является практически точной копией турецкого беспилотника «Байрактар».

По информации источников, первый запуск «Лютого» состоялся в октябре 2022 года, а серийное производство было налажено в августе 2023 года. В тот же период этот БПЛА впервые запустили в сторону России — на базы Черноморского флота ВС РФ в Крыму. Тогда его сбили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили 32 украинских БПЛА за ночь.