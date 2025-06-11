ПВО России перехватила 32 украинских БПЛА за ночь

В интервале между 20:00 мск 10 июня и 7:00 мск 11 июня силы противовоздушной обороны успешно пресекли и ликвидировали 32 украинских беспилотника авиационного типа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным министерства, наибольшее число дронов, а именно 16, были сбиты над Воронежской областью. Еще восемь беспилотных аппаратов были уничтожены над Курской областью.

Над Тамбовской областью было перехвачено пять БПЛА. В Ростовской области средства ПВО сбили два беспилотника. Один БПЛА был сбит над водами Черного моря вблизи побережья Республики Крым.

Ранее сообщалось, что Су-34 ударил авиабомбой по подразделениям ВСУ у Купянска.