ПВО России перехватила 32 украинских БПЛА за ночь
Минобороны: силы ПВО сбили 32 дрона ВСУ за ночь
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В интервале между 20:00 мск 10 июня и 7:00 мск 11 июня силы противовоздушной обороны успешно пресекли и ликвидировали 32 украинских беспилотника авиационного типа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.
По данным министерства, наибольшее число дронов, а именно 16, были сбиты над Воронежской областью. Еще восемь беспилотных аппаратов были уничтожены над Курской областью.
Над Тамбовской областью было перехвачено пять БПЛА. В Ростовской области средства ПВО сбили два беспилотника. Один БПЛА был сбит над водами Черного моря вблизи побережья Республики Крым.
Ранее сообщалось, что Су-34 ударил авиабомбой по подразделениям ВСУ у Купянска.