Украинские ВС вербуют несовершеннолетних детей для совершения атак по позициям ВС РФ и гражданским. Соответствующее заявление сделала депутат Госдумы Анна Кузнецова, ее слова передает издание РИА Новости .

Кузнецова заявила об учащении случаев с использованием детей в качестве инструментов для совершения военных преступлений со стороны ВСУ. По ее словам, они вербуют несовершеннолетних для установления координат и фотосъемки позиций российских солдат.

Депутат заявила, что для подобной вербовки существуют специальные лагеря, которые были обнаружены отечественными бойцами в ЛНР.

Она также сообщила, что детей обычно вербуют с помощью соцсетей и мессенджеров. По ее словам, ВСУ обещают им деньги, которых после даже не выплачивают.

Кузнецова отметила, что это – нарушение 38 Конвенции о правах ребенка, и подчеркнула, что Соединенные Штаты являются единственной страной в ООН, не ратифицировавшей эту конвенцию.

Депутат заключила: пока в организации предпочитают не обращать внимания на подобные действия Киева, у РФ есть возможность «залатать дыры» в системе и защитить своих детей.