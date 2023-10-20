ВСУ используют химоружие в ДНР

Украинские ВС используют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. Соответствующее заявление сделал советник главы ДНР Ян Гагин, его слова передает издание ТАСС .

Гагин заявил, что бойцы украинских ВС продолжают использовать боеприпасы с опасными химикатами, атакуя позиции российских ВС под Донецком и возле Артемовска. Он также сообщил, что теперь последствия отравления выделяются ярче и быстрее, чем раньше.

Гагин отметил, что перед отравлением, российские бойцы заметили специфический запах. По словам советника главы региона, вражеские солдаты применяют хлорпикрин в своих боеприпасах.

Ранее Гагин заявлял, что украинские ВС применили химоружие во время обстрела позиций ВС РФ в ДНР. По информации Гагина, они были начинены химикатом, вызывающим удушье, тошноту и отек гортани.