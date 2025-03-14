ВСУ испугались нового российского оружия

Об этом рассказал украинский боец с позывным Тень. Его слова передает телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что появление у противника таких тяжелых систем было лишь вопросом времени.

Авторы публикации также уточнили, что ВС РФ продолжают работать над техническим развитием беспилотных систем.

Ранее сообщалось о том, что украинские пограничники сдались в плен ВС РФ на купянском направлении.