ВСУ испугались нового российского оружия
У ВС РФ появились новые тяжелые беспилотники
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Российские военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, начали применять новое оружие — тяжелые беспилотные бомбардировщики.
Об этом рассказал украинский боец с позывным Тень. Его слова передает телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».
Отмечается, что появление у противника таких тяжелых систем было лишь вопросом времени.
Авторы публикации также уточнили, что ВС РФ продолжают работать над техническим развитием беспилотных систем.
Ранее сообщалось о том, что украинские пограничники сдались в плен ВС РФ на купянском направлении.