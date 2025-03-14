Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам группировки войск «Запад» ВС России, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Добровольная сдача в плен произошла в районе населенного пункта Красное Первое в Харьковской области (купянское направление). Видеозапись, на которой украинские пограничники добровольно покидают свои позиции, также оказалась в распоряжении издания.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых стали частью РФ.

Военные эксперты, в том числе западные, подтверждают, что ситуация на поле боя для Украины складывается критически. Об этом свидетельствуют большие потери ВСУ — как личного состава, так и военной техники.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «пощадить» оставшихся украинских военных в Курской области.