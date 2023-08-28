Украинские военные использовали больше двух миллионов снарядов НАТО с начала проведения Россией специальной военной операции. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщила газета The Washington Post .

Колумнист издания Дэвид Игнатиус, ссылаясь на оценки США, сообщил, что тем самым ВСУ истощили запасы западных стран.

«Согласно одной из оценок США, с начала войны украинцы выпустили около 2 миллионов снарядов калибром 155 миллиметров, практически исчерпав западные запасы», – написал Игнатиус.

В материале отмечается, что американские военные давно придерживаются мнения о неумении украинских солдат использовать боеприпасы. Они считают, что ВСУ ведут беспорядочный артиллерийский огонь, напрасно расходуя боеприпасы.

Как пишет Игнатиус, американские чиновники уже начали указывать Киеву на «меру» при использовании артиллерийских снарядов. Американцы призывают сосредоточиться на наиболее важных целях на фронте.

Страны НАТО применяют артиллерийские калибры 155 миллиметров. Ранее Вашингтон передал Киеву дальнобойные гаубицы M777 соответствующего калибра, которыми ВСУ активно обстреливают ДНР и ЛНР.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста странам, которые поставляют оружие и боеприпасы в зону конфликта в пользу ВСУ. Однако никакой реакции не последовало – Запад продолжает поставлять Киеву свою технику и вооружение, а ВС РФ – уничтожать законные цели.