Среди украинских ВС участились случаи дезертирства на фоне провала контрнаступления. Соответствующее заявление сделал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Stephen Gardner .

Эксперт сообщил о том, что все большее количество украинских бойцов принимает решение о капитуляции по всей протяженности границы. Он подчеркнул, что солдаты украинских ВС уже устали и измотаны обстрелами.

Макгрегор заявил, что на данный момент, состав ВСУ включает в себя самых неподготовленных солдат, когда-либо бывавших на Украине.

Он также заявил, что русские бойцы поступают умно, достойно обращаясь с украинскими. По словам эксперта, они помогают украинским солдатам на протяжении всего процесса капитуляции, а после, кормят их и ухаживают.