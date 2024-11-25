ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Курской области

По информации Министерства обороны РФ, за ночь были перехвачены семь ракет американского производства и пять беспилотников, направленных на Курскую область.

По информации Baza, ракетные атаки были предотвращены в районах Курчатова, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), а также в Курске и рядом с несколькими населенными пунктами вблизи российско-украинской границы.

Отмечается, что четыре беспилотника были сбиты в Дмитриевском районе, находящемся в 40 км от границы с Украиной, а один дрон упал в районе Железногорска. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о семи сбитых ракетах, однако к какому типу они относятся, он не уточнял.

По данным телеграм-канала Fighterbomber, ночью ВСУ запустили восемь ракет ATACMS, все из которых были направлены на аэродром в Курской области. Однако эта информация до сих пор официально не подтверждена ни российскими, ни украинскими властями.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что российские военные выбьют подразделения ВСУ из Курской области.