ВСУ не смогут начать наступление по воде

Неонацисты не смогут перейти в наступление по воде, такое решение связанно с частичным разрушением Каховской гидроэлектростанции. Соответствующую информацию сообщил журналу Newsweek бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Разрушение ГЭС повлекло за собой значительное подтопление территорий и повышение уровня воды в реке, что значительно усложняет боевые задачи для ВСУ.

По словам Загороднюка, на данной территории будет значительно сложнее проводить операции. Издание сообщает, что ранее Херсонскую область рассматривали как одну из точек для проведения контрнаступления ВСУ, что теперь стало невозможным.