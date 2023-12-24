ВСУ не справляются с отказниками на передовой

Большинству отказников на передовой удается успешно избежать наказания от украинского государства из-за особенностей в законодательстве страны. Соответствующее заявление сделал боец ВСУ Игорь Губаренко в беседе с местным изданием «Украинская правда» .

Он указал на несовершенство украинского законодательства, и заявил, что в стране УК не работает в случае с отказниками «от слова вообще».

Губаренко подчеркнул, что на привлечение украинского бойца к уголовной ответственности за невыполнение приказа требуется от 2 недель до целого месяца. Военный также указал на то, что даже после таких долгих разбирательств, последствий все еще можно избежать, воспользовавшись «лазейкой» в законодательстве. Он также указал на то, что некоторые такие уголовные дела длятся еще с 2022-го года.