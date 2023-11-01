ВСУ объяснили остановку контрнаступления

Офицеры украинских ВС назвали причину, по которой замедлился ход контрнаступления в сентябре. По их словам, это произошло на фоне больших потерь на российских минных полях. Соответствующее заявление сделал обозреватель Кристиан Сэгура в своем материале для издания País .

Сэгура рассказал, что испанские журналисты побывали в трех воинских частях украинских ВС в начале прошлого месяца, и в ходе поездки опросили бойцов из украинского спецназа, пехоты и бронетанковой бригады.

Обозреватель рассказал, что всеми офицерами была подтверждена информация о том, что контрнаступление закончилось в сентябре по той причине, что украинская сторона понесла слишком большие потери, дойдя до российских минных полей.