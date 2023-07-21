ВСУ обстреляли Белгородскую область больше 130 раз за сутки

Губернатор Белгородской области сообщил об увеличении интенсивности обстрелов региона. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию области 131 раз – это почти на 60% больше, чем за вторник или среду. Данные за 20 июля Гладков привел в своих соцсетях.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по селу Солнцевка – один артиллерийский снаряд. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшена одна граната», – написал Гладков.

Он добавил, что жертв в результате обстрелов нет. В Борисовском районе, по его словам, из миномета 10 раз обстреляли окраину села Богун-Городок.

С начала специальной военной операции приграничные с Украиной территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часто киевский режим использует беспилотники, но в последнее время украинские военные начали использовать минометы и артиллерию. Под обстрел также попадают Брянская и Курская области.

20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотника в селе Раздольное погибла 14-летняя девочка. Она получила травмы несовместимые с жизнью. Также глава региона сообщил о сбитом системами ПВО беспилотнике в центральной части полуострова.