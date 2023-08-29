ВСУ обстреляли ДНР 80 раз за последние сутки

Украинские ВС 80 раз обстреляли ДНР за последние сутки. За это время было выпущено почти 300 боеприпасов. Об этом сообщило представительство региона в СЦКК в своих социальных сетях .

В посте сообщается, что за сутки было зафиксировано 80 фактов ведения огня по республике со стороны украинских вооруженных формирований. Уточняется, что огонь велся, в том числе, и кассетными боеприпасами. Всего было выпущено 277 боеприпасов, сообщили в региональном представительстве.

Поступала также информация о двух погибших гражданских в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Еще 8 гражданских были ранены.

За предыдущие сутки было зафиксировано 68 обстрелов территории ДНР со стороны украинских ВС.