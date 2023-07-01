ВСУ обстреляли Донецк американскими ракетами HARM

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка американской ракетой AGM-88 HARM, сообщило в соцсетях представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские военные выпустили ракету рано утром в субботу, 1 июля.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: в 07.50 – город Донецк (Ленинский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM», – говорится в сообщении представительства», – говорится в сообщении.

Кроме Донецка, ВСУ атаковали Владимировку и Горловку. В общей сложности по трем населенным пунктам украинские военные выпустили 46 снарядов разного калибра.

1 июля Донецк обстреляли четыре раза. По городу выпустили 27 снарядов калибра 155 миллиметров.

AGM-88 HARM была принята американской армией на вооружение в 1983 году. Ими могут оснащаться истребители. Первое применение ракеты произошло 1986 году во время конфликта в Ливии. Также американские военные использовали ее в Ираке.

ЛНР и ДНР подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с 2014 года. Россия, начиная специальную военную операцию на Украине, к одним из главных целей отнесла защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ. Также в состав государства вошли Запорожская и Херсонская области.