Украинские военные обстреляли Донецк кассетными боезарядами, сообщило в воскресенье, 24 сентября, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, ВСУ использовали «натовский» 155-миллиметровый калибр. Всего ВСУ выпустили два кассетных снаряда.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», – следует из сообщения представительства.

Также, говорится в сообщении СЦКК, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка в 04:30 по московскому времени. Украинские военные выпустили снаряд калибра 155 миллиметров.

22 сентября США объявили об очередном пакете военной помощи Киеву, который оценивается в 325 млн долларов. Он включает боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger, боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, а также противотанковые системы Javelin и AT-4 и другую военную технику.

Использование кассетных бомб запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам 2008 года. Документ был подписан 123 странами, однако среди нет ни США, ни России, ни Украины.

Принцип работы кассетного боеприпаса заключается в выбросе суббоеприпасы – снаряда меньшего размера. Обычно кассетные бомбы применятся для уничтожение личного состава или транспортных средств.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям относится денацификация, демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

ВСУ регулярно обстреливают ДНР и ЛНР. Украинские военные используют различные боеприпасы, ракеты и БПЛА.