Украинские военные обстреляли Донец кассетными снарядами, сообщило в среду, 27 сентября, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району города. Был атакован населенный пункт Кураховка около 16:55.

27 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района со стороны ВСУ погиб мирный житель – мужчина 1960 года рождения. Снаряд попал в крышу жилого дома, а под завалами оказались люди.

С 2014 года украинские войска обстреливают ДНР и ЛНР. Жертвами преступлений ВСУ становятся мирные жители. Именно защита мирного населения этих республик стала одной из главный целей специальной военной операции России на Украине

В результате референдумов, которые прошли в сентября 2022 года, территория Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, стали частью РФ.