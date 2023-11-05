ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк с использованием натовских снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что под удар утром 5 ноября попали Петровский и Кировский района, а именно – поселок Кураховка.

«Выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», – отметили в представительстве.

Кировский район находится в юго-западной части Донецка, а Петровский – на западной окраине города. Этот район является самой отдаленной от центра столицы ДНР частью города.

Донецк и другие города ДНР регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. С 2014 года украинские вооруженные формирования атакуют мирные объекты и мирных жителей.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одной из главных целей ее начала отнес защиту жителей ДНР и ЛНР.

Территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью РФ после сентябрьских референдумов. Теперь 30 сентября в России отмечается День воссоединения новых регионов с Россией.