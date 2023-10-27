Украинская армия выпустила по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм, которые используют страны НАТО. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Куйбышевский район располагается в западной части Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – следует из сообщения представительства.

ВСУ регулярно обстреливают Донецк, а также близлежащие к городу населенные пункты, с 2014 года. Объявляя о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин к одним из ее главных целей отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые вместе с Херсонской и Запорожской областью впоследствии стали частью РФ.

Калибр 155 мм обычно используется в полевых орудиях, гаубицах и орудиях-гаубицах.

Ранее Министерство обороны впервые РФ сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS, которые ВСУ передали США. Министерство иностранных дел России после начала СВО на Украине направляла странам, которые участвуют в поддержке вооружениями ВСУ, ноту протеста, однако никакой реакции от них не последовало.

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