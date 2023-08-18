ВСУ обстреляли Энергодар

Украинские военные обстреляли Энергодар в Запорожской области. Об этом в пятницу, 18 августа, журналистам сообщили в оперативном штабе региона.

По данным служб, в результате обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом. Слова представителя ведомства приводят РИА Новости.

«В 9.00 мск боевики ВСУ произвели обстрел города Энергодар. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом по адресу: улица Строителей, 17. В здании произошло возгорание. На месте работают специальные службы», – сообщил представитель оперативного штаба.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

На территории Энергодара расположена Запорожская атомная электростанция. ВСУ ни раз предпринимали попытки устроить провокацию вокруг объекта. Город контролируют российские военные, которые следят за этими попытками и пресекают их.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал сделать вокруг АЭС демилитаризованную зону. Гендиректор также несколько раз посещал объект, где самостоятельно оценил обстановку вокруг него.

В июле эксперты МАГАТЭ нашли на территории Запорожской АЭС противопехотные мины. Они нужны для защиты станции от ВСУ. Никакой угрозы для нее и ее работников боеприпасы не несут.