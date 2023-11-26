ВСУ обстреляли Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По городу было выпущено три ракеты из Реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:10 – населенный пункт Макеевка: выпущено три ракеты из РСЗО», – следует из сообщения СЦКК.

Из какого именно РСЗО были выпущены снаряды, не уточняется. Также нет информации о повреждениях и пострадавших.

Макеевка – город, расположенный в ДНР. Как и большинство шахтерских донбасских городов, представляет собой конгломерат отдельных поселков, местами слившихся друг с другом.

ВСУ регулярно с 2014 года обстреливают ДНР и ЛНР, используя артиллерию и ракеты. Территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей стали частью России в сентябре 2023 года в результате референдумов.

30 сентября в РФ теперь отмечается День воссоединения новых регионов со страной.