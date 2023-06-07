ВСУ обстреляли плотину Белгородского водохранилища

ВСУ предприняли попытку повторить сценарий с Каховской ГЭС и обстреляли окрестности плотины Белгородского водохранилища в селе Графовка Шебекинского района, сообщил Mash.

Источник отмечает, что за последние недели атаки на эти территории усилились. В среду, 7 июня, снаряды падали в полукилометре от плотины. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Повреждений тоже не обнаружено.

7 июня СМИ также сообщили об обстреле со стороны Украины территории бывшего химического завода в Шебекино. До сих пор над этой местностью поднимается черный дым. Губернатор Белгородской области подтвердил намерения ВСУ атаковать завод. По его информации, в эту местность прилетело 40 снарядов.

Также, по данным главы региона, около 20 ударов пришлись по различным частям города. ВСУ ведут обстрелы из РСЗО «Град».

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции, в результате чего город Новая Каховка был полностью затоплен. Больше 18 населенных пунктов также подтоплены, порядка 30 – остаются в зоне риска.

По информации властей Херсонской области, которая по итогам сентябрьских референдумов стала частью РФ, неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища нанесет серьезный ущерб региону и самой Украине.