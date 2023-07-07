ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино

Отстрелу подвергся пункт автомобильного пропуска в городе Шебекино Белгородской области. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По его словам, Украина использовала минометы и гранатометы. Он также отметил, что общее число выпущенных снарядов в сторону Белгородской области уменьшилось вдвое.

«Зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО «Град», по селу Середа – 3 минометных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Гладков.

Он также сообщил, что обстрелу из артиллерии подверглось село Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, погиб один человек, которого везли в карете скорой помощи в больницу.

По окраине Волоконовского района, по словам Гладкова, также были выпущены минометные снаряды. Там обошлось без жертв.

С начала специальной военной операции приграничные с Украиной регионы подвергаются обстрелу со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, но в последнее время они начали использовать артиллерию и снаряды. Периодически появляется информация об отстреле Курской и Брянской областей.