ВСУ обстреляли Токмак ракетами с кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах города. По предварительной информации, украинские военные использовали кассетные боеприпасы.

«В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», – говорится в заявлении.

Отмечается, что зафиксированы повреждения в районе птицефабрики, а также на выезде из города в сторону Васильевки.

7 июля президент США Джо Байден объявил о передаче ВСУ кассетных боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи. Как отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Украина дала письменные гарантии того, что ВСУ будет «с осторожностью» применять такие бомбы во избежание рисков для мирного населения.

ВСУ ни раз применяли кассетные боеприпасы. Так, украинские военные использовали модернизированную советскую ракету «Точка-У» для обстрела Донецка. Также такую ракету сбивали российские системы ПВО.

Использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией, которую ратифицировали 111 стран. Еще 12 государств подписали ее. США и Китай, которые являются крупнейшими производителями кассетных боезарядов, не участвуют в этом соглашении.