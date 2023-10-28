ВСУ переделывают польские гаубицы Krab из-за российских «Ланцетов»

Дроны российского производства «Ланцет» в руках бойцов ВС РФ стали «проклятием» для польских гаубиц Krab в ходе СВО на территории Украины. Барражирующие боеприпасы зачастую поражают именно польскую технику, об этом сообщило издание Interia .

Журналисты отметили, что именно по этой причине украинским ВС приходится переделывать технику, на которую они ставят металлические сетки для дополнительной защиты.

В издании отметили, что подобная мера помогает украинским бойцам сократить повреждения западного вооружения и дает экипажу время для эвакуации после удара российского дрона.

Обозреватель отметил, что из 72 установок, переданных украинским ВС, российской техникой было подбито, как минимум, 20. В качестве причины для этого, в издании отметили слабую броню польского оружия, которая легко пробивается «Ланцетом».