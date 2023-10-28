ВСУ переделывают польские гаубицы Krab из-за российских «Ланцетов»
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Дроны российского производства «Ланцет» в руках бойцов ВС РФ стали «проклятием» для польских гаубиц Krab в ходе СВО на территории Украины. Барражирующие боеприпасы зачастую поражают именно польскую технику, об этом сообщило издание Interia.
Журналисты отметили, что именно по этой причине украинским ВС приходится переделывать технику, на которую они ставят металлические сетки для дополнительной защиты.
В издании отметили, что подобная мера помогает украинским бойцам сократить повреждения западного вооружения и дает экипажу время для эвакуации после удара российского дрона.
Обозреватель отметил, что из 72 установок, переданных украинским ВС, российской техникой было подбито, как минимум, 20. В качестве причины для этого, в издании отметили слабую броню польского оружия, которая легко пробивается «Ланцетом».