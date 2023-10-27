ВСУ пятнадцать раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за стуки регион 15 раз подвергся обстрелу со стороны Украины.

По информации, которую глава области разместил в своих соцсетях, ВСУ выпустили 13 минометных и два танковых снарядов за 26 октября. Пострадавших нет, есть повреждения домов и автомобиля.

«В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 прилетов. Пострадавших и разрушений нет…В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одному минометному снаряду, по селу Новая Таволжанка – два танковых снаряда», – говорится в сообщении Гладкова.

По данным Гладкова, село Козинка Грайворонского городского округа также подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По населенному пункту выпустили три минометных снаряда. Из миномета обстреляли село Пороз.

На территории Белгородской, Курской и Брянской областей действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же установлен в Крыму и Севастополе.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно обстреливают приграничные региона России беспилотниками, артиллерией и минометами. Власти регулярно информируют о последствиях атак, а также решают возникшие в результате трудности.