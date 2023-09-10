Украинского президента Владимира Зеленского приходится охранять круглые сутки на фоне опасений за его жизнь. Соответствующее заявление сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на видеохостинге YouTube .

По словам эксперта, в данный момент на Украине ведется огромное количество обсуждений о том, как избавиться от действующего президента. В том числе и среди украинских ВС, подчеркивает он.

Макгрегор заявил, что Зеленский из-за этого находится под постоянным наблюдением, а все из-за того, что он предпочел западных покровителей своим прежним. Эксперт пояснил, что это произошло еще в тот момент, когда украинский президент позволил случиться аресту бизнесмена Игоря Коломойского, помогавшего Зеленскому оказаться на нынешнем посту.

Полковник заявил, что ничем не может объяснить подобное стечение обстоятельств, кроме как тем фактом, что Зеленский следует указаниям из Вашингтона, Лондона, и может быть, Парижа.