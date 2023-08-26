ВСУ получили первую партию боеприпасов от «Украинской бронетехники»

Украинские ВС получили первую партию 122-миллиметровых боеприпасов от «Украинской бронетехники», произведенных совместно с одним из европейских холдингов. Об этом сообщается в социальных сетях компании «Украинская бронетехника», передает издание РИА Новости .

В посте представители компании сообщили об успешной поступлении на вооружение ВСУ «первых тысяч» снарядов отечественного производства. Там же они рассказали, что новые снаряды были изготовлены в сотрудничестве с крупным боеприпасным холдингом из Восточной Европы, а компоненты для них – и вовсе изготавливаются сразу в нескольких европейских странах.

Уточняется, что артиллерийские выстрелы калибром 122 миллиметров являются «воздухом» для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 «Гвоздика».

Местные СМИ сообщали, что в январе украинская компания получила почти $5,5 миллионов в качестве финансирования на выполнение секретного соглашения с Министерством обороны в рамках гособоронзаказа на поставку «Варты».