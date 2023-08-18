ВСУ попытались атаковать российские корабли в Черном море

Корабли российского Черноморского флота «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер, принадлежавший ВСУ после того, как тот попытался атаковать их. Попытка атаки произошла в 237 километрах от Севастополя. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает издание РИА Новости .

В ведомстве сообщили, что атака произошла в 22:55 по московскому времени. Украинский безэкипажный катер предпринял попытку атаки по российскому флоту, когда тот выполнял задачи по контролю хода судов на юго-западе Черного моря. Сообщается, что вражеская техника была уничтожена при помощи огня бортового вооружения кораблей.

В Минобороны уточнили, что в данный момент, Черноморский флот уже продолжил выполнение поставленных задач.