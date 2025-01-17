ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области ракетами ATACMS

ВСУ атаковали территорию Белгородской области дальнобойными ракетами ATACMS, сообщило Министерство обороны РФ. Украинская армия запустила в сторону России шесть таких боеприпасов.

Как отметили в ведомстве, все ракеты успешно ликвидировала система противовоздушной обороны (ПВО). Жертв и разрушений не зафиксировано.

В настоящее время дополнительно расследуются обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности в регионе.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Часто украинские боевики наносят удары по приграничным территориям, используя беспилотники и ракеты западного производства.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии был объявлен режим опасности из-за БПЛА. Как уточнил глава региона Сергей Меняйло, в связи с этим временно приостановили работу аэропорта Владикавказа.