ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области ракетами ATACMS
ВСУ атаковали территорию Белгородской области ракетами ATACMS
Фото: [freepik.com]
ВСУ атаковали территорию Белгородской области дальнобойными ракетами ATACMS, сообщило Министерство обороны РФ. Украинская армия запустила в сторону России шесть таких боеприпасов.
Как отметили в ведомстве, все ракеты успешно ликвидировала система противовоздушной обороны (ПВО). Жертв и разрушений не зафиксировано.
В настоящее время дополнительно расследуются обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности в регионе.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Часто украинские боевики наносят удары по приграничным территориям, используя беспилотники и ракеты западного производства.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии был объявлен режим опасности из-за БПЛА. Как уточнил глава региона Сергей Меняйло, в связи с этим временно приостановили работу аэропорта Владикавказа.