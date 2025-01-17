В Северной Осетии объявили режим опасности БПЛА: аэропорт во Владикавказе закрыт

В Северной Осетии пришлось закрыть владикавказский аэропорт из-за угрозы удара по нему дронов ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

По утверждению Меняйло, по всей Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Также был задействован план «Ковер».

«Аэропорт «Владикавказ» закрыт на прием и отправку воздушных судов. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — указал он.

Глава республики также попросил всех сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Он пообещал жителям, что будет держать их в курсе всех новостей.

До этого сообщалось, что на протяжении одной ночи над регионами РФ было сбито 27 украинских БПЛА. Удары по территории России стали ежедневным явлением. Противовоздушная оборона ВС РФ борется с налетами противника и перехватывает значительную часть неприятельских ракет и беспилотников.