В Херсонской области рассказали о провокациях ВСУ 9 мая

Украинские вооруженные формирования устроили провокации 9 мая, сбросив взрывоопасный предмет на машину скорой помощи в селе Новая Збурьевка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Кроме того, добавил глава региона, в этот же день украинские войска также обстреляли несколько населенных пунктов региона, включая Алешки, Каховку, Новую Каховку и Великую Лепетиху.

По информации телеканала «Таврия», 9 мая ВСУ выпустили по нескольким населенным пунктам Херсонской области более 20 артиллерийских снарядов. По предварительным данным, в указанных ранее населенных пунктах есть разрушения.

Отмечается, что продолжение обстрелов со стороны Киева было зафиксировано в ночь на 10 мая. Противник выпустил еще 14 снарядов по населенным пунктам Саги, Днепряны, Новая Маячка и Казачьи Лагеря.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил приостановить ведение боевых действий в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) с 8 по 11 мая. ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на объявленное перемирие.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ в День Победы атаковали здание правительства в Белгороде.