ВСУ предприняли новую попытку прорыва границы в Белгородской области

18 марта украинские формирования предприняли несколько попыток прорваться через границу Белгородской области на рубеже Демидовка — Прилесье. Поступающую с данного участка информацию опубликовал телеграм-канал «Рыбарь».

Так, в районе Демидовки украинские военные проделали один или несколько проходов в инженерном оборудовании границы и попытались выйти к южным окраинам села. Однако попытка не увенчалась успехом. Противник был вынужден откатиться на исходные позиции, потеряв броню и своих бойцов, передает телеграм-канал «Военкор Котенок».

По Графовке работает артиллерия и дроны. Там в связи с особенностями рельефа местности не было серьезных попыток прорваться.

Непростая ситуация сложилась в Прилесье. Украинские формирования пытаются изолировать поселок ударами беспилотников и отсечь полями. Пока эти попытки не увенчались успехом.

Ранее сообщалось о том, что ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.