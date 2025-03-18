ВСУ предприняли новую попытку прорыва границы в Белгородской области
Украинские боевики пытались прорваться через границу Белгородской области
Фото: [flickr.com]
18 марта украинские формирования предприняли несколько попыток прорваться через границу Белгородской области на рубеже Демидовка — Прилесье. Поступающую с данного участка информацию опубликовал телеграм-канал «Рыбарь».
Так, в районе Демидовки украинские военные проделали один или несколько проходов в инженерном оборудовании границы и попытались выйти к южным окраинам села. Однако попытка не увенчалась успехом. Противник был вынужден откатиться на исходные позиции, потеряв броню и своих бойцов, передает телеграм-канал «Военкор Котенок».
По Графовке работает артиллерия и дроны. Там в связи с особенностями рельефа местности не было серьезных попыток прорваться.
Непростая ситуация сложилась в Прилесье. Украинские формирования пытаются изолировать поселок ударами беспилотников и отсечь полями. Пока эти попытки не увенчались успехом.
Ранее сообщалось о том, что ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.