ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

На протяжении вторника, 18 марта, украинская армия сделала пять попыток прорваться в Белгородскую область. Все атаки были отбиты, об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

По утверждению военных, первая попытка пересечь границу была предпринята в 05:50, последняя — уже в 1730, она длилась более часа. Каждый раз все атаки украинских боевиков успешно отбивались. Этим занимались части прикрытия государственной границы, которые входят в группировку войск «Север».

«Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 ед. военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля», — указали в военном ведомстве.

Неприятель потерял порядка 60 человек, один танк, семь различных бронированных машин. По противнику также наносились удары в глубину его территории, по тем группировкам, которые базируются в Сумской области в 8-10 км от линии госграницы.

Ранее уже сообщалось, что ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область накануне звонка Трампа Путину. Это стало провокацией с целью повлиять на повестку переговоров. Также велся обстрел населенных пунктов, в поселке Красная Яруга серьезно пострадало социальное учреждение и погиб боец подразделения «Орлан»